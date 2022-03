Polizei Neunkirchen : Zeugen gesucht nach Unfallflucht

ARCHIV - 04.08.2021, Bayern, Nürnberg: Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. (Zu dpa: "Mehr als 1200 Menschen aus Niedersachsen werden vermisst") Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Daniel Karmann

Neunkirchen Ein Unfall ereignete sich am Donnerstag, 3. März, in der Parkstraße in Neunkirchen. Der Unfallverursacher befuhr laut Polizei mit seinem Pkw gegen 16.54 Uhr die Parkstraße in Fahrtrichtung Ringstraße.

Vor der dortigen Rettungswache parkte der Geschädigte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der Unfallverursacher touchierte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Geschädigten, welcher hierbei beschädigt wurde. Zeugenangaben zufolge habe nach dem Unfall ein schwarzer VW Touran hinter der Unfallstelle angehalten. Der Fahrer (weiße Strickjacke, dunkle Jeans, ca. 35 bis 40 Jahre alt, kurze dunkle Haare), habe sich der Unfallstelle genähert, Teile des abgefahrenen Außenspiegels aufgehoben und sich mit seinem Wagenvon der Unfallörtlichkeit entfernt.