Polizei Neunkirchen : Zwei Verletzte bei Unfall auf A1 bei illingen

llingen Am Freitag, 2. Dezember, gegen 20.15 Uhr, kam es auf der A 1, Fahrtrichtung Saarbrücken, Höhe Illingen, zu einem größeren Verkehrsunfall, teilt die Polizei Neunkirchen mit. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Niedersachsen wollte mit seinem Kleinwagen vor dem Autobahnkreuz Saarbrücken einen vorausfahrenden Pkw überholen.

Hierbei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses mit dem Heck des vorausfahrenden Pkw kollidierte. Das vordere Fahrzeug wurde in die Mittelleitplanke geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Auch der Pkw des Verursachers kam von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke und anschließend mit der rechten Schutzplanke. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.