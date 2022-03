Polizei Neunkirchen : Chaosfahrt verursacht erheblichen Sachschaden

Neunkirchen Am Dienstag, 22. März, gegen 8 Uhr ereignete sich in der Knappschaftsstraße beziehungsweise der Langenstrichstraße in Neukirchen ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, wie die Polizei mitteilt. Ein Auto überfuhr demnach zunächst in der Knappschaftsstraße in Höhe der Hausnummer 16 den Bürgersteig.

Ein Fußgänger dort konnte nur aufgrund seiner schnellen Reaktion ausweichen und so eine Kollision mit dem Fahrzeug vermeiden.

Anschließend kollidierte der Pkw mit einem weiteren Auto, das am Fahrbahnrand geparkt stand. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Langenstrichstraße fort und streifte dort in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 42 einen Findling sowie einen Parkbügel.