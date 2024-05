Polizei Neunkirchen Falschfahrer verursacht Unfall und haut ab

Neunkirchen · Ein Unfall ereignete sich am Samstag, 25. Mai, gegen 20.15 Uhr, in der Wellesweilerstraße. Dabei wurde ein 45-jähriger Mann aus Spiesen-Elversberg leicht verletzt, so die Polizei. Der Mann befuhr mit seinem Renault Twingo die Wellesweiler Straße in Richtung Bahnhofstraße.

26.05.2024 , 11:09 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch