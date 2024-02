Polizei Neunkirchen Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen

Merchweiler · Einen Einbruch in die Tankstelle in der Merchweiler Hauptstraße meldet die Polizei Neunkirchen: Demnach hat einer der beiden Täter am Dienstagabend, 20. Februar, gegen 23.53 Uhr eine Fensterscheibe unmittelbar neben der Haupteingangstür der Tankstelle mit einem Gullideckel eingeworfen.

22.02.2024 , 10:02 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch