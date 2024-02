Polizei Neunkirchen Polizei sucht Zeugen für Streit auf offener Straße

Neunkirchen · Zu einem Streit zwischen zwei Fußgängern kam es am Mittwoch, 31. Januar, gegen 15.45 Uhr, in der Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen. Beide Männer waren in Begleitung einer Frau. Im Verlauf des Streits soll einer der beiden Beteiligten ein Messer gegen seinen Kontrahenten gerichtet haben, der sich daraufhin mit Faustschlägen zur Wehr gesetzt habe, teilt die Polizei Neunkirchen mit.

07.02.2024 , 12:23 Uhr

