Alkohol und Betäubungsmittel : Polizei stellt mehrere berauschte Autofahrer

Die Neunkircher Polizei stellte am Samstagmorgen junge Leute, die unter Drogen standen, aber mit dem Auto unterwegs waren. Foto: dpa/Carsten Rehder

Neunkirchen Am Samstagmorgen gegen viertel nach neun bemerkten Beamte der Bundespolizei in der Unteren Bliesstraße in Neunkirchen-Wellesweiler, dass ein Mann mit Hilfe eines Freundes sein Auto auf den Gehweg schob.

