Polizeibericht Neunkirchen : Ex-Freund lässt Frau nicht in Ruhe

Ex-Freund lässt Frau nicht in Ruhe

Neunkirchen Polizeibekannter Mann lässt nicht locker. Staatsanwalt lehnt Festnahme ab.

Ein 33-jähriger Mann aus Homburg kletterte am frühen Samstagabend über das Abflussrohr der Regenrinne auf den Balkon der Wohnung seiner Ex-Freundin in Neunkirchen. Dort trat er mit Gewalt gegen die Balkontür, sodass diese aus der Verankerung brach und nach innen kippte, heißt es im Polizeibericht weiter. Er begab sich in die Wohnung und traf dort auf seine ehemalige Lebensgefährtin, die sich mit einem Bekannten im Wohnzimmer aufhielt. Nach einem kurzen Streitgespräch flüchtete der Mann aus der Wohnung durch die Eingangstür. Zuvor entwendete er noch den Wohnungsschlüssel.