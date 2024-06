Mahnwache in Neunkirchen Schweigeminute und Gedenken für getöteten Polizisten

Am 31. Mai um 11 Uhr 34 wurde in Mannheim ein Polizeibeamter im Einsatz ermordet. Aus diesem Anlass versammelten sich eine Woche später zur selben Uhrzeit auf Initiative der Mannheimer Polizei bundeweit Polizeibeamte und Bürerinnen und Bürger zu einer Schweigeminute. In Neunkirchen gedachten mehr als 30 Beamte und Bürger des getöteten Polizisten.Foto: Andreas Engel

Foto: Andreas Engel/Engel