Polizei Neunkirchen : Auto brannte in Dirmingen

SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Dirmingen Am Sonntag, 10. Oktober, entzündete ein bislang unbekannter Täter gegen 3.20 Uhr einen Pkw, welcher auf einem Parkplatz im Ortsteil Dirmingen abgestellt war. Hierzu warf der Täter Feuerwerkskörper in Richtung des Fahrzeugs, wodurch dieses in Brand geriet und nachgehend vollständig ausbrannte.

Eine hinter dem PKW befindliche Tujahecke geriet anschließend ebenfalls auf einer Länge von rund zwei Metern in Brand. Zudem wurden ein neben dem Brandobjekt abgestellter Kfz.-Anhänger sowie ein auf einem Fahrzeugtransporter abgestellter Neuwagen durch die Hitzeentwicklung ebenfalls leicht beschädigt. Zu einem Personenschaden kam es nicht.