Polizei Neunkirchen Polizei nimmt Drogenhändler fest

Am Donnerstag, 1. Februar wurde nun bei einer „günstigen Gelegenheit“, so die Polizei, eine großangelegte Kontrolle durchgeführt. Hierbei konnten eine beträchtliche Menge Heroin, Kokain und Haschisch und andere strafrechtlich relevante Gegenstände beschlagnahmt werden, heißt es weiter. Im Zuge der Ermittlungen verdichtete sich die Beweislage gegen eine Gruppe aus vier bereits kriminalpolizeilich bekannten Beschuldigten, drei deutsche Staatsangehörige und ein usbekischer Staatsangehöriger im Alter zwischen 38 und 41 Jahren. Die Männer waren bereits mehrfach wegen Drogenhandels aufgefallen. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt und in die JVA eingewiesen.