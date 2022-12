Polizei Neunkirchen : Mutwillige Beschädigung an Verkehrsschildern

Heiligenwald In der Zeit vom Samstag, 24. Dezember, 11 Uhr, bis zum Sonntag, 25. Dezember, 10.30 Uhr, wurden in Heiligenwald mehrere Verkehrsschilder/Straßenschilder vom Itzenplitzer Weiher über die Itzenplitzerstraße bis in die Friedrichstraße umgeworfen oder abgebrochen.

Die Schilder müssen nun neu gesetzt beziehungsweise montiert werden, teilt die Polizei Neunkirchen mit. Es entstand an insgesamt zehn Schildern rund 500 Euro Gesamtschaden.