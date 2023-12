Polizei Neunkirchen Ladendieb in Neunkirchen auf frischer Tat ertappt

Als sie kurz vor dem Verlassen des Geschäfts von einem Ladendetektiv angesprochen wurden, ließen sie ihr Diebesgut fallen und versuchten zu flüchten. Der 62-Jährige konnte an der Flucht gehindert werden, seine Komplizen rannten davon und konnten nicht mehr festgestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Neunkirchen gebracht. Eine Strafanzeige wegen Bandendiebstahl wurde eingeleitet. Hierbei konnten die Beamten ein „Beschleunigtes Verfahren“ anregen. Sind alle Voraussetzungen nach der Strafprozessordnung gegeben, so kann die Justiz (in diesem Fall Staatsanwaltschaft und Gericht) bei einfacher Beweislage den Sachverhalt schnell aburteilen. Die Strafe folgt also „auf dem Fuße“. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gebracht. Dort bleibt er bis zur Hauptverhandlung diesen Montag.