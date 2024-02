Polizei Neunkirchen EC-Karte und 2000 Euro erbeutet

Hangard · Einen Fall von EC-Kartenbetrug meldet die Polizei Neunkirchen. Demnach hob am Samstag, 16. September, um 11.27 Uhr, ein bis dato unbekannter männlicher Täter an einem Geldautomaten in der Wiebelskircher Straße 5 in Hangard zu zwei unberechtigten Bargeldabhebungen von insgesamt 2000 Euro.

07.02.2024 , 12:36 Uhr

Täter Foto: Polizei Foto: Polizei