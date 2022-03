Polizei Neunkirchen : Fahrzeug während der Fahrt mit einem gekochten Ei beworfen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Schiffweiler Einen Unfall mit fahrerflucht meldet die Polizei Neunkirchen vom Dienstag, 22. März, gegen 13.40 Uhr. In der Verlängerung Querstraße in Schiffweiler, circa 100 Meter nach dem Ortsausgangsschild, fuhr ein Pkw-Fahrer von Schiffweiler kommend in Fahrtrichtung Wiebelskirchen.

Dabei kam ihm ein rotes Fahrzeug entgegen. Als das ihm entgegenkommende Fahrzeug noch circa 20 Meter von ihm entfernt war, wurde aus einem Fenster der Fahrerseite ein Gegenstand geworfen (vermutlich ein gekochtes Ei), welcher das Fahrzeug des Geschädigten am linken vorderen Scheinwerfer traf. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der andere Wagen entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.