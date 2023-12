Polizei Neunkirchen Kreditkartenbetrüger gesucht: Hinweise erbeten

Neunkirchen · Rückblick: Am Dienstag, 6. Juni, verlor ein Mann im Zug zwischen Saarbrücken und Neunkirchen seine Geldbörse, in der sich auch dessen Kreditkarte befand. Noch am selben Tag setzte ein unbekannter Täter, der die Geldbörse zuvor offenbar unterschlagen hatte, die Kreditkarte in drei Fällen an Geldautomaten in Neunkirchen ein und versuchte hiermit Geld abzuheben, wie die Polizei Neunkirchen mitteilt.

07.12.2023 , 09:53 Uhr

Wer kennt den Täter? Foto: LIBi