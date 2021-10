Polizei : Werkzeuge aus Firma gestohlen

Schiffweiler Einbruch in Firmengebäude in Schiffweiler Zwischen Donnerstag, 7. Oktober, 18 Uhr und Freitag, 8. Oktober, 14.20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet „Am Nußkopf“ in Schiffweiler.

Laut Polizei schnitten die Täter zunächst mit einem Schneidewerkzeug den Maschendrahtzaun im hinteren Teil des Firmengeländes auf. Anschließend begaben sie sich auf dem Gelände zu zwei Materialcontainern, entfernten die daran angebrachten Vorhängeschlösser und entwendeten mehrere Werkzeuge (unter anderem Freischneider, Laubbläser).