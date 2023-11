Neunkirchen Mehrere Sachbeschädigungen an Kfz in Neunkirchen

Neunkirchen · Mehrere Fahrzeuge wurden am Freitagabend, 17. November, zwischen 20 und 20.30 Uhr, in der Ziehwaldstraße in Neunkirchen beschädigt, teilt die Polizei mit. Hierbei schlug/trat ein noch unbekannter Täter gegen die Seitenspiegel der Beifahrerseite an insgesamt sechs Fahrzeugen.

19.11.2023 , 11:07 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler