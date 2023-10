Polizei Neunkirchen Vandalen beschädigen acht Autos in Neunkirchen

Neunkirchen · Acht Fahrzeuge wurden am Sonntagabend, 15. Oktober, und in der Nacht auf Montag, 16. Oktober, im Bereich Langenstrichstraße/ Blumenstraße /Marienstraße in Neunkirchen beschädigt. Bislang unbekannte Täter – vermutlich vier Jugendliche – traten und schlugen gegen die Außenspiegel geparkter Fahrzeuge.

17.10.2023, 15:53 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch