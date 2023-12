Polizei Neunkirchen Riskantes Überholmanöver: zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Ottweiler/ Wiebelskirchen · (red) Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Montag, 4. Dezember, gegen 15 Uhr, auf der L 124 von Wiebelskirchen kommend in Fahrtrichtung Ottweiler in Höhe Schafbrücker Mühle ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

06.12.2023 , 14:14 Uhr

ARCHIV - 15.03.2019, Bayern, Kempten: Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. (zu dpa: «Polizei stellt neue Ansätze nach Mord an 13-Jähriger im Jahr 1981 vor») Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand