Drogentote in Dillingen, Homburg und Neunkirchen : Polizei meldet die ersten Drogenopfer im Jahr 2020

Nach einem Höchststand von 36 Verstorbenen im letzten Jahr, gibt es nun auch schon im neuen Jahr drei Drogenopfer.

Der 52-jährige Mann wohnte in Wallerfangen und war der Polizei nicht als Drogenkonsument bekannt. Er wurde am 21. Januar von einem Bekannten tot in dessen Wohnung in Dillingen gefunden.