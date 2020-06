Bei Wohnungsdurchsuchung : Cannabis-Zucht in Schiffweiler-Heiligenwald ausgehoben

Cannabis-Zucht in Schiffweiler-Heiligenwald ausgehoben

Illegaler Hanfanbau in Schiffweiler aufgeflogen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Schiffweiler-Heiligenwald In der Wohnung einer 27-Jährigen Frau fanden die Ermittler der Sulzbacher Polizei neben den Hanfpflanzen zahlreiche weitere Drogen.

Am heutigen Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, entdeckten Beamte des Kriminaldienstes Sulzbach in Schiffweiler-Heiligenwald eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Dies teilte die örtliche Polizeiinspektion am Abend mit. Auf dem Gelände habe man zudem erhebliche Mengen von Betäubungsmitteln sichergestellt.