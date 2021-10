Polizei Neunkirchen : Einbruch in Neunkirchen: Täter festgenommen

17.09.2020, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen: ILLUSTRATION - Der Schriftzug «Polizei» ist auf einem Polizeiauto zu sehen. Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen werden 29 Beamte verdächtigt, an mindestens fünf rechtsextremen Chat-Gruppen beteiligt gewesen zu seinDer 69-jährige Tatverdächtige war am letzten Mittwoch festgenommen worden, danach aber mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Foto: Fabian Strauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Fabian Strauch

Saarbrücken/Neunkirchen Zwischen dem 1. und 2. Juni 2021 kam es in der Neunkircher Heizengasse zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Sichergestelltes Spurenmaterial führte die Ermittler zu einem 37-jährigen Mann aus Neunkirchen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde nach Erlass eines Haftbefehls der Beschuldigte am Dienstag, 5. Oktober, festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken eingeliefert. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hebelte der polizeilich bekannte und in Kasachstan geborene Beschuldigte im Tatzeitraum ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und stieg in die Wohnung ein. Er entwendete mehrere elektronische Spielekonsolen und diverse Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.