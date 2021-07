Öffentlichkeitsfahndung : Polizei fahndet nach versuchtem Wohnungseinbruch in Neunkirchen-Furpach (mit Video)

Foto: Landespolizeipräsidium Saarland

Saarbrücken Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die bei einem versuchten Wohnungseinbruch auf Video aufgenommen wurden. Sie stehen in Verbindung mit einem anderen Wohnungseinbruch in der gleichen Straße in Furpach.

Am Freitag, dem 19. Februar 2021, versuchten zwei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus in Neunkirchen-Furpach einzubrechen. Dazu suchten sie gezielt die Terrasse auf, wo sie jedoch von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden. Mit diesen Aufnahmen fahndet die Polizei nun öffentlich nach den Männern.

Im Zeitraum zwischen 19.31 Uhr und 19.36 Uhr betraten die beiden ein Grundstück in der Furpacher Straße "Lattenbüsch". Durch ein installiertes Sicherheitssystem erhielt die Bewohnerin einen Einbruchsalarm. Als ein verständigter Nachbar lautstark einen Rollladen öffnete, flüchteten die Einbrecher ohne Beute.

Foto: Landespolizeipräsidium Saarland

Die Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang zu einem vollendeten Wohnungseinbruch in einem Nachbaranwesen am selben Tag zwischen 19.00 Uhr und 22.10 Uhr.