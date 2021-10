Städtische Galerie Neunkirchen : Wenn Musik und Fotografie ineinander greifen

Blondel & Basilico bei der neuen Fotoschau . Foto: Beate Kolodziej

Neunkirchen Am Sonntag „ploppte“ es in aktuellen Ausstellung „Mona Breede. Urban Stories“ in der Städtischen Galerie Neunkirchen. Die beiden Musiker Julien Blondel (Violoncello) und Gabriele Basilico (Kontrabass), die im Rahmen des Festivals „Plopp.

Die freie Reihe“ des Netzwerks Freie Szene Saar e.V. auftraten, begeisterten mit ihrem Stück „Cordes sensibles / Cordes simpatiche“ das Publikum. Ihre Komposition nahm insbesondere Bezug auf die Arbeiten von Mona Breede, die sie eigens für Neunkirchen entwickelt hat. So bewegten sich Blondel & Basilico mit ihren Instrumenten durch den Galerieraum, spielten vor den Fotografien von Mona Breede, um am Ende vor der 14 x 5 Meter großen Wandarbeit „Hop on“ zu gelangen. Vor dieser imaginären Kulisse der Hüttenstadt wurden sie zu Straßenmusikern, und für einen kurzen Moment verwandelte sich der Galerieraum zu einem Platz, auf dem die Besucherinnen und Besucher verweilen konnten – untermalt von den Klängen der beiden Streicher.

Das weitere Programm: Führungen: Sonntag, 26. September, 15 Uhr; Sonntag, 17. Oktober, 15 Uhr, jeweils mit Dr. Ulrike Bock; Donnerstag, 18. November, 17 Uhr, mit der Kuratorin der Ausstellung Nicole Nix-Hauck. Ein Gespräch mit der Fotokünstlerin Mona Breede und der Kuratorin Nicole Nix-Hauck findet statt am Sonntag, 24. Oktober, 15 Uhr.

Anmeldung für sämtliche Veranstaltungen online auf www.staedtische-galerie-neunkirchen.de unter Tel. (0 68 21) 202-561 oder -480.