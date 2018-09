später lesen Pilgerwanderung der St. Jakobus-Gesellschaft Jakobusgesellschaft pilgert im September zur Burg Kerpen Teilen

Zur Pilgerwanderung der St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland laden die Organisatoren am Samstag, 29. September, ein. Start ist um 9.30 Uhr im Bistro „Cafécantine Flöz“ in Göttelborn, Am Campus 2. Der Pilgertag führt über die evangelische Kirche Hirzweiler zur Burg Kerpen in Illingen und gegen 16.30 Uhr wieder zurück ins Bistro in Göttelborn.