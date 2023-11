Ortsrat Neunkirchen Photovoltaikanlage auf dem Eschweilerhof könnte 2026 starten

Der geplante Solarpark Eschweilerhof war am Donnerstag in der Sitzung des Ortsrates Neunkirchen ein wichtiges Thema. Eine Solarfirma mit Sitz in Berlin beabsichtigt, im ländlich geprägten Neunkircher Stadtteil Eschweilerhof eine Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten und hierzu muss ein Bebauungsplan erstellt und der Flächennutzungsplan im Geltungsbereich geändert werden.