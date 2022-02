Multivisionsschau in Wemmetsweiler : Bilder, die das Fernweh wecken

Die hochkarätige Multivisionsschau-Reihe in Wemmetsweiler startet wieder. Im Herbst erwartet man ein Ass der Szene.

Photomission: Der Name erinnert vage an ein Hilfswerk, tatsächlich handelt es sich dabei um eine etablierte, sehr erfolgreiche Vortragsreihe, ins Leben gerufen vor 25 Jahren vom Kulturamt Merchweiler.

Schlechte Zeiten für Fernweh. Eigentlich. Ist doch seit zwei Jahren Reisen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Dank Ulrike Sutter, Christian Mütterthies und Daniel Spohn kann man ab sofort wieder regelmäßig zwei Stunden lang per Großleinwand-Projektion andere Länder und Regionen erkunden – und das auf einem Niveau, das der Durchschnitts-Pauschalreisende niemals erreichen dürfte. Zum Auftakt geht es am Sonntag, 20. Februar, visuell nach Mallorca, im März folgen dann gleich zwei Veranstaltungen. Neben den Alpen steht der Südwesten der USA im Fokus. Und es lohnt sich, schon jetzt den 29. Oktober im Kalender rot zu markieren. Dann nämlich gibt sich Wüstenfotograf Michael Martin die Ehre – mit nichts weniger als einem globalen, dreistündigen Rundumschlag namens „Terra“, wie Spohn im Interview diese Woche verriet. Vorsorglich wurde die Illipse gebucht. Ist Martin gesetzt, reichen die 225 Plätze im Wemmetsweiler Kuppelsaal vorne und hinten nicht aus.

Karten sind im Vorverkauf beim Kulturamt Merchweiler, Tel. (0 68 25) 95 52 20, online bei www.ticket-regional.de/natur-im-fokus und an allen örtlichen Ticket-regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. Beginn der Multivisionsschauen ist jeweils um 17 Uhr im großen Kuppelsaal des Rathauses Wemmetsweiler. Einzige Ausnahme bildet der Vortrag von Michael Martin im Herbst. Für den weicht die PhotoMission nach Illingen in die Illipse aus. Beginn ist dort um 19 Uhr.

Bei „Terra“ handelt es sich um das neue Projekt von Michael Martin, das im Herbst als Film, Buch und Multivision erscheint. Natürlich standen dafür wieder Wüsten und Eisregionen auf dem Reiseplan, aber es ging auch in Regenwälder, auf Vulkane, durch Steppen und Savannen sowie in den Südpazifik und das Nordpolarmeer. Mit seinen Bildern und Texten möchte der renommierte Münchner Fotograf und Geograph zeigen, wie faszinierend, vielfältig und verletzlich unsere Erde ist. Seinen Blick richtet Martin parallel auf den Menschen, der den Planeten Erde gestaltet und zunehmend zerstört.

Auf allen Viertausendern der Alpen stehen – Marlies Czerny erfüllte sich diesen Bergsteiger-Traum. In ihrer preisgekrönten Live-Reportage setzt die Alpenjournalistin aber nicht nur auf Adrenalin und atemberaubende Perspektiven. Zusammen mit ihrem Lebens- und Kletterpartner, Fotograf Andreas Lattner, zeigt sie genau so die Folgen des Klimawandels und die Abgründe des Bergtourismus auf. Authentisch, spannend und humorvoll führt die Seilschaft zu Höhen und Tiefen, final geht es hoch auf den Mont Blanc - musikalisch live untermalt auf Mundharmonika und Gitarre.

Wie bei Mütterthies handelt es sich bei Daniel Spohn um einen reisefreudigen Fotografie-Enthusiasten. Und Reptilien-Fan. Zum Fotografieren kam er über seine Terrarien-Lieblinge. Um die Haltungsbedingungen daheim zu optimieren, besuchte er deren Heimatregionen. Und begann, Chamäleons & Co. zunehmend professioneller in ihrer jeweiligen Umgebung abzulichten. Studiert hat Spohn Biologie. Nach dem Diplom war er knapp zehn Jahre als Pharmareferent tätig. Gut fürs Konto, aber letztlich keine echte Option bis zur Rente. Lieber gründete Spohn seine Ein-Mann-Firma „Natur im Fokus“, die das ganze Spektrum von Fotografie, Workshops und Multivisionsshows abdeckt.

Und dann kam Corona. „Wir haben anderthalb Saisons ausgesetzt“, die Sponsoren zogen sich zurück. Wofür Spohn Verständnis zeigt. Gerade den Einzelhandel hat es schwer gebeutelt. So könne man sich aktuell kein Programmheft leisten. Er ist trotzdem optimistisch, dass sich die Plätze füllen. Die Location sei einzigartig: „Ein phantastischer Saal, Wahnsinns-Atmosphäre“, schwärmt der Homburger. „Das Ambiente ist uns wichtig. Wir siedeln die Vorträge bewusst im Bereich Kultur an. Sonst könnte man sich auch eine Turnhalle mieten.“ Um die Qualität zu halten, bleibt es bei der von Ulrike Sutter eingeführten Methode der Akquise. Keine Katze im Sack kaufen! „Wie müssen den Vortrag wenigstens auszugsweise kennen.“ Was im Gegenschluss bedeutet, regelmäßig Festivals und Börsen zu besuchen, auf denen sich die Referenten mit ihren Produktionen vorstellen: „Nicht etwa ein Best of, sondern zehn echte Minuten.“ Letztlich zählt die Geschichte hinter dem Foto. Nur tolle Aufnahmen reichen nicht. „Es muss den Zuschauer packen.“ Eine gute Multivisionsshow mit Überblendtechnik, Lichteffekten, Videos und Originaltonaufnahmen, „kann mit vielen Kinofilmen mithalten“.