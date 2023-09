Interview Martina Maas Wenn der Pflegefall eintritt

Seit 2009 gibt es den Pflegestützpunkt im Landkreis Neunkirchen. Man findet ihn in der Neunkircher Knappschaftsstraße 1. Dorthin können sich Betroffene mit allen Fragen rund um die Pflege eines Angehörigen wenden. Getragen von den gesetzlichen Krankenkassen (federführend der AOK), dem Landkreis Neunkirchen und dem Land, richtet sich dieses Angebot an alle in einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Menschen. Zu den Ansprechpartnern vor Ort gehört Martina Maas. Im Interview stellt sie die Arbeit des Teams vor.