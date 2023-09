Bürgerinitiative Neunkirchen-Stadtmitte Pflanzen-Tauschbörse mit Blumenzwiebel-Aktion

Die Bürgerinitiative Neunkirchen-Stadtmitte (BI) lädt zur Pflanzen-Tauschbörse ein: Diese findet am Samstag, 14. Oktober, 9 bis 12.30 Uhr, am Oberen Markt in Neunkirchen statt. Als besondere Aktion erhalten die ersten 50 Besucher, die Pflanzen mitbringen, tauschen oder durch eine Spende erwerben, ein Tütchen mit Blumenzwiebeln als Präsent, teilt die BI mit. „Wir wollen uns mit der Blumenzwiebel-Aktion zum einen bei unseren langjährigen Kunden für die Treue in den letzten 13 Jahren bedanken, zum anderen möchten wir neue Pflanzenfreundinnen und -freunde gewinnen, sich unserer nachhaltigen und kostengünstigen Idee anzuschließen“, erklärt Elisabeth Schmitt, Kräuterexpertin der Bürgerinitiative.