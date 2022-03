Aktuelle Corona-Zahlen 12./13. März : Inzidenz im Kreis Neunkirchen steigt auf 1771

Kreis Neunkirchen Akut infiziert an Corona sind in unserer Region Stand Sonntag 3597 Personen.

Nach Berechnungen des Landkreises Neunkirchen ist die Inzidenz in unserer Region am Sonntag, 13. März, auf 1771 gestiegen. Am Samstag waren 343 neue Covid-19-Infektionen, am Sonntag 102 hinzugekommen. Akut infiziert an Corona sind Stand Sonntag 3597 Personen. Sie verteilen sich auf die Kreis-Kommunen wie folgt: Eppelborn 665, Illingen 472, Merchweiler 291, Neunkirchen 1009, Ottweiler 378, Schiffweiler 451, Spiesen-Elversberg 344.