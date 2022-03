Aktuelle Corona-Zahlen 1. März : Landkreis meldet einen weiteren Todesfall

Kreis Neunkirchen Der Inzidenzwert ist nach Angaben des Landkreises weiter leicht gesunken.

292 Corona-Neuinfektionen meldet der Landkreis Neunkirchen für Dienstag, 1. März. Verteilung auf die Kreis-Kommunen: Eppelborn 48, Illingen 41, Merchweiler 22, Neunkirchen 84, Ottweiler 36, Schiffweiler 35, Spiesen-Elversberg 26. Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus wurde bekannt, wie es weiter heißt. Akut sind in unserer Region 4197 Personen an Covid-19 erkrankt.