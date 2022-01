Aktuelle Corona-Zahlen 19. Januar : Inzidenz im Kreis klettert weiter – jetzt auf 414

Kreis Neunkirchen Aus mehreren Kitas werden erkrankte Kinder gemeldet.

(red) 128 neue Corona-Fälle meldet der Landkreis Neunkirchen für Mittwoch, 19. Januar. Stand Mittwoch sind in unserer Region akut 900 Personen an Covid-19 erkrankt – Eppelborn 38, Illingen 98, Merchweiler 140, Neunkirchen 310, Ottweiler 92, Schiffweiler 132, Spiesen-Elversberg 90. Der Inzidenzwert klettert weiter, wie der Kreis weiter mitteilt – jetzt auf 414.

In einer KiTa in Merchweiler sind mehrere Covid-19-Infektionsfälle in drei Gruppen gemeldet worden, in einer KiTa in Spiesen-Elversberg mehrere erkrankte Kinder und in einem Kindergarten zwei erkrankte Kinder.