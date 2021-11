Am Mittwoch 40 neue Corona-Fälle

Kreis Neunkirchen Die Inzidenz in unserer Region bleibt hoch.

40 neue Corona-Fälle meldet der Landkreis Neunkirchen für Mittwoch, 10. November. Akut sind in unserer Region 464 Personen an Covid-19 erkrankt. Die Inzidenz bleibt hoch: Am Mittwoch lag der Wert laut Kreis bei 120.