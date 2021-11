Aktuelle Corona-Zahlen 7. November : Inzidenz liegt jetzt bei 105

Kreis Neunkirchen Betroffen von Infektionsfällen sind akut folgende Einrichtungen: Grundschule Heiligenwald, Gemeinschaftsschule Neunkirchen, Haspelstraße, Gymnasium am Steinwald, Neunkirchen.

Übers Wochenende Samstag, 6. November, und Sonntag, 7. November, meldet der Kreis Neunkirchen 19 neue Corona-Fälle – alle am Samstag. Akut in unserer Region waren Stand Sonntag 381 Personen an Covid-19 erkrankt. Die Inzidenz lag bei 105. Betroffen von Infektionsfällen sind laut Kreis akut folgende Einrichtungen: Grundschule Heiligenwald, Gemeinschaftsschule Neunkirchen, Haspelstraße, Gymnasium am Steinwald, Neunkirchen.