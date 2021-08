Kreis Neunkirchen Stand Mittwoch, 4. August, sind 56 Personen aus unserer Region akut infiziert.

Elf neue Corona-Fälle meldet der Kreis Neunkirchen für Mittwoch, 4. August –vier in Neunkirchen, drei in Eppelborn, zwei in Spiesen-Elversberg, je einen in Illingen und Ottweiler. Stand Mittwoch sind 56 Personen aus unserer Region akut infiziert. Der Inzidenzwert stieg nach Berechnung des Kreises auf 19.