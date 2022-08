Ein Jahr nach der Rückkehr : OTW-Kennzeichen immer beliebter – größter Zuwachs nicht in Ottweiler selbst

Foto: SZ 33 Bilder Autobesitzer fahren im Landkreis Neunkirchen auf OTW ab

Neunkirchen/Ottweiler Vor einem Jahr schlug die Meldung wie eine Bombe ein: Das ehemalige Kreiskennzeichen OTW kehrt zurück. In Ottweiler bejubelten viele die Wiedereinführung nach etlichen Jahrzehnten. Doch OTW-Schilder sind längst nicht nur in Ottweiler selbst zu sehen. In welchen Kommunen im Landkreis Neunkirchen wie viele OTW-Kennzeichen registriert wurden.