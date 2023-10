Unzählige Schätze schlummern im Privatbesitz Wie geht es mit dem Handwerkerhof in Ottweiler weiter?

Wer den Handwerkerhof in der Bahnhofstraße 27 und 31 in Ottweiler besuchen möchte, muss aktuell auf die digitale Variante des Saarländischen Museumsverbandes zurückgreifen. Seit dem Tod von Gründer Horst Philippi im Juli ist die beeindruckende Sammlung unweit des Ottweiler Bahnhofs geschlossen. Da sich das Anwesen sowie die darin befindliche Sammlung in Privatbesitz befinden, kann die Stadtverwaltung nicht sagen, ob und wie es mit dem Handwerkerhof weitergeht. Das erklärt Ottweilers Pressesprecher Ralf Hoffmann. Er betont, wie beliebt die Öffnungstage des Handwerkerhofs unter anderem im Rahmen des Internationalen Museumstages bei den Besucherinnen und Besuchern über viele Jahre waren.