AfD-Abhängigkeit verhindert Zitterpartie hat ein Ende – so geht Ortsvorsteher-Wahl in Ottweiler aus

Ein Drama wie in Heusweiler haben die beiden großen Lager in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen) zu vermeiden versucht. SPD und CDU hatten sich darum im Vorfeld der ersten Ortsratssitzung in neuer Zusammensetzung getroffen, um zu verhindern, was sie scheuen wie der Teufel das Weihwasser: Die Wahl zum neuen Ortsvorsteher sollte um alles in der Welt nicht maßgeblich von der Stimme der AfD abhängig sein. Das beteuerten sowohl Sozial- als auch Christdemokraten. Nun stand das Votum an.