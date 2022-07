Sommerfest und Ehrung in Ottweiler : Tischfußballer holen sechs WM-Medaillen

Ottweiler 1000 Athleten aus 45 Nationen traten bei der Tischfußball-WM im französischen Nantes gegeneinander an. Mittendrin: der OTC. Zweimal Gold, viermal Silber brachte das Ottweiler Team von der WM mit.

Während in vielen anderen Sportarten die erfolgreichen Teilnehmer an Weltmeisterschaften oftmals von höchster Stelle empfangen und zumeist auch mit einem Ehrenzeichen gewürdigt werden, begnügten sich die WM-Teilnehmer des Ottweiler Tischfußballclubs (OTC) bei ihrem Sommerfest am Freitagabend mit ein paar lobenden Worten ihres Stadtoberhauptes und einiger Repräsentanten aus der Kommunalpolitik.

Als Weltmeister kamen Silas Reimann und Ulf Gabriel aus Nantes zurück. Der 51-jährige Ulf Gabriel gewann den Titel als Mitglied im Seniorennationalteam Deutschland, Silas Reimann wurde Weltmeister mit dem deutschen Juniorennationalteam. Für den 19-jährigen, der zu den größten Talenten dieser Sportart in Deutschland gehört, war es bei seiner zweiten WM-Teilnahme bereits die zweite Goldmedaille. „Wir sind natürlich besonders stolz, dass wir solche Spieler wie Silas Reimann oder Felix Dachs als weiteren hoffnungsvollen Nachwuchsspieler in unseren Reihen haben“, gab Vorsitzender Claus Cornelius zu verstehen.

Das Regelwerk bei nationalen und internationalen Turnieren sei „gegenüber dem herkömmlichen Tischfußballspiel sehr eingeschränkt“, erklärte Lawall und nannte als Beispiel die so genannten „Multi-Table-Turniere“, bei denen die Spieler an fünf verschiedenen Tischen antreten müssen. Lawall verwies darauf, dass der Deutsche Tischfußballverband (DTFV) einer der größten und erfolgreichsten Verbände dieser Sportart weltweit ist, und das sei auch bei der WM noch einmal deutlich geworden. Dort war Deutschland in Mannschafts- und Einzelwettbewerben mit 140 Spielern am Start und belegte in der Nationenwertung mit 41 Medaillen klar Platz eins vor Österreich (13) und den USA (17).