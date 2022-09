Seltene Blume : Wilde Orchideen auf Ottweiler Friedhof gesichtet

Die Orchideenart Breitblättrige Stendelwurz hat sich in Ottweiler angesiedelt. Foto: Erwin Breit

Ottweiler Bereits im vergangenen Jahr gab es im Rahmen der Kartierung von Farnen an alten Sandsteinmauern im Bereich der Stadt Ottweiler auf dem Friedhof in der Seminarstraße eine freudige Überraschung. Auf zwei sich seit Jahren selbst überlassenen Gräbern blühten 31 wilde Orchideen aus der Familie der Stendelwurzen, schildert Erwin Breit, der die Orchideen entdeckt hatte.

„Auch in diesem trockenen Jahr konnten immerhin noch 21 Exemplare nachgewiesen werden“, schreibt er. Bei der Orchidee handele es sich um die sehr spät blühende Breitblättrige Stendelwurz, Epipactis helleborine. Wie alle Orchideen ist sie durch das Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt, aktuell gilt sie im Saarland als ungefährdet. Sie kommt in Laub- und Mischwäldern, in Gebüschen und Parkanlagen auf nährstoffreichen, basischen bis leicht sauren Böden vor. Da die Samen äußerst klein sind und über viele Kilometer durch den Wind verbreitet werden können, haben sie sich möglicherweise durch ganz natürliche Verbreitung auf den Gräbern angesiedelt.