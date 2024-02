Heimat und Geschichte Fürth: Das ist die Geschichte der Recktenwaldsmühle

Die Hanauer Mühle ist vielen Leuten ein Begriff. Zumeist aber nur noch als geografischer Anhaltspunkt oder als Bezeichnung für eine Bushaltestelle im Dreieck Hangard-Steinbach-Münchwies. Anders die Werns Mühle am Ortseingang von Fürth, die als Landgasthaus mit feiner Küche weithin einen Namen hat. Auch eine historische Ölmühle ist dort noch in Betrieb. Aber nur wenige Leute wissen, dass es zwischen diesen beiden Mühlen im Tal der Oster noch eine dritte Mühle gab, mit der sich Werner Butz aus Mainzweiler in einem neuen Buch beschäftigt.