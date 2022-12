Weihnachtsmarkt Ottweiler : Singender Weihnachtsmann unterwegs in Ottweiler

Stimmungsvolle Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt Ottweiler Foto: Sibille Sandmayer Foto: Sibille Sandmayer

Ottweiler Weihnachtsmarkt in der Altstadt mit leckerem Angebot und schönen Ständen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sibille Sandmayer

Endlich war es mal wieder soweit: Die Ottweiler Altstadt erstrahlte am ersten Adventswochenende in weihnachtlichem Glanz und zog viele Besucher an. Von Freitag bis Sonntag boten in den malerischen Gassen allerlei Händler und Vereine sowohl Kulinarisches als auch handwerkliche Waren an. Bei den Ottweiler Turmfalken zum Beispiel konnte man es sich in einem Zelt neben einem dampfenden Kessel gemütlich machen, die angehenden Abiturienten des Gymnasiums Ottweiler boten verschiedene warme Getränke an und bei der Feuerwehr Ottweiler gab es leckere Würstchen.

Doch am Sonntag, dem letzten Tag des Weihnachtsmarktes, musste man an manchen Ständen schnell sein um noch etwas von den Getränken und Speisen zu bekommen. Die letzten beiden Tage war richtig was los, es hat sich wirklich gelohnt für uns! Der Samstag war der beste Tag bisher, deswegen mussten wir heute auch leider unsere Angebotskarte etwas verkleinern“, berichten zwei Damen vom Winzer Glühweinstand. Dort gab es am Sonntag nur noch Kakao, mit oder ohne Schuss oder Kinderpunsch. Der beliebte Winzer Glühwein war leider an diesem Stand schon ausverkauft, doch der Markt bot Gott sei Dank noch mehr Stände, an denen Glühwein-Fans ihr Glück finden konnten.

Beim Schlendern durch die weihnachtlich geschmückte Altstadt stellte es sich allerdings als nützlich heraus, die Preise der verschiedenen kulinarischen Angebote im Blick zu behalten. Konnte man beim Anbieter in der einen Gasse ein Crêpe mit Kinderriegel für fünf Euro bestellen, gab es das Gleiche um die Ecke bei einem anderen Ständchen für vier Euro. Neben diesen Crêpes und dem traditionellen Glühwein gab es auch viele andere leckere Dinge wie Churros, heißen Met oder auch selbst gebackene Plätzchen.

Und wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk war, wurde bei den Handwerksständen fündig. Hier gab es personalisierbare Geschenke aus Holz, Taschen, selbst genähte Kleidung oder auch Mistelzweige und Gestecke.

Musikalisch wurde der gemütliche Weihnachtsmarkt freitags von den Saarländischen Spitzbuben umrahmt, samstags durch das Duo Times and tales und am Sonntag tourte ein „Singin‘ Santa“ von Platz zu Platz. Auch ein Drehorgelspieler verlieh dem Weihnachtsmarkt an manchen Stellen ein nostalgisches Flair.

Der „Singin‘ Santa“ zog auch durch die Gassen der Ottweiler Altstadt. Foto: Sibille Sandymayer