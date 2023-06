Klassenzimmer im Wald Das Klassenzimmer wird in den Wald verlegt

„Sehr gut!“ So lautete die schnelle Antwort von Sophia auf die Frage, wie ihr der praktische Unterricht einmal pro Woche an der frischen Luft gefalle, und dem stimmte Fabio gerne zu. Die beiden Schüler der Grundschule Neumünster in Ottweiler genossen mit ihrer Klasse den Aufenthalt in der Natur.