Vortrag : Wie man Facebook optimal einsetzt

Der Landrat des Landkreises Neunkirchen, Sören Meng und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neunkirchen mbH möchten in Kooperation mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in der Wirtschaftsregion Saarland einen Insider-Blick in das Werbe-Netzwerk Facebook bieten.

