Vorfall in Ottweiler​: Polizei sucht mutmaßlichen Hunde-Schläger​

Die Polizei in Neunkirchen sucht nach einem Mann, der möglicherweise ein Tier misshandelt hat. Laut Zeugenangaben soll der Mann am Samstagmittag in Ottweiler mehrfach offenbar grundlos mit der Faust auf seinen Hund eingeschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Fischweihers.