Rund 40 Studierende aus aller Welt in Ottweiler zu Gast Die Landesakademie erweist sich als perfekter Gastgeber

Kaum haben die drei jungen Frauen im Speisesaal der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung in Ottweiler Platz genommen, fangen sie an zu plaudern. Es ist Mittagspause, Zeit für ein gemeinsames Essen - und natürlich auch für einen Gesprächsaustausch. Sie reden über ihre gemeinsame Leidenschaft, die Violine, aber auch über ihre Lebensplanung. Fast wirkt es so, als würden sich die drei schon lange kennen. Doch während die 26 Jahre alte Mio Sasaki aus Japan und die 23-jährige Milica Sroilujuovic aus Serbien in Hamburg Geige studieren, geht die erst 17 Jahre alte Tabitha Hahn aus dem Saarland noch zur Schule.