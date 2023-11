Würdigung lebendiger Erinnerungskultur Zum dritten Mal wurde der Alex-Deutsch-Preis verliehen

Ursprünglich, so war der Plan, sollte der Preis alle zwei Jahre verliehen werden. Nun lagen coronabedingt sogar vier Jahre zwischen der letzten und der aktuellen Überreichung des Alex-Deutsch-Preises. In Kooperation mit dem Landkreis hat die Alex-Deutsch-Stiftung nun bereits zum dritten Mal damit Menschen gewürdigt, die sich für eine lebendige Erinnerungskultur einsetzen. Dabei ging der Preis wie auch schon die beiden letzten Male jeweils an eine Einzelperson und an eine schulische Einrichtung. Der Historiker Dr. Dieter Wolfanger aus Niederlinxweiler darf die 3-D-gedruckte von Seiji Kimoto im Original gestaltete Skulptur nun sein eigen nennen. Wegen Krankheit nahmen in Vertretung die beiden Töchter Annemarie Schaadt und Birgit Wobido den Preis entgegen. Die zweite Skulptur ging an die Stolpersteine AG der Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle. Jörg Friedrich leitet die AG bereits seit 2011 nun schon in der fünften Schülergeneration.