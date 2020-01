Bundesstraße zeitweise voll gesperrt : B 41: 50-Jähriger verliert Kontrolle und verletzt sich

Ottweiler Wieder einmal hat es auf der B 41 zwischen Ottweiler und St. Wendel gekracht. Warum der Pkw-Fahrer mehrfach von der Fahrbahn abkam, muss noch geklärt werden.

Einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat es am Donnerstag auf der B 41 bei Niederlinxweiler gegeben. Gegen 16.15 Uhr war nach Angaben der Polizei ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus St. Wendel auf der Bundesstraße 41 aus Ottweiler in Richtung Niederlinxweiler unterwegs. Auf dieser Strecke verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Entkommende Fahrzeuge konnten ihm hierbei gerade noch ausweichen.

Im Anschluss lenkte der 50-Jährige aus St. Wendel wieder auf seine Fahrbahn. Er kam auch dort wieder nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in die Leitplanken und kam erst beim Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden Lkw zum Stehen. Der 50-jährige Mann wurde hierbei verletzt und musste ärztlich versorgt werden. An seinem Pkw und dem Lkw entstanden erhebliche Sachschäden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Diese dauern an. Es steht bisher nicht sicher fest, weswegen der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Die B 41 musste in diesem Bereich zwischen Ottweiler und Niederlinxweiler zeitweise voll gesperrt werden.