Am Freitag ist Übergabe : Am Freitag wird alles klar gemacht

Mainzweiler Nach dem Gemeindehaus im vergangenen Jahr hat der Verein Mainzweiler Gemeinschaftshaus jetzt auch die dazu gehörende Kirche gekauft.

Nachdem der Verein Mainzweiler Gemeinschaftshaus (MGH) im Frühjahr 2018 das ehemalige evangelische Gemeindehaus in Mainzweiler zu einem symbolischen Preis erworben hat, hat der Verein nun auch die dazu gehörige evangelische Kirche gekauft. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss war schon im April 2018 in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gefasst worden, nachdem das Gotteshaus schon 2016 entwidmet worden war. Ursprünglich sollte die Kirche an einen privaten Interessenten veräußert werden, doch das kam nicht zustande.

Bei einem vorweihnachtlichen Konzert in der Kirche am Freitag, 13. Dezember, wird die Immobilie symbolisch an den MGH übergeben. Das Konzert wird gestaltet von den beiden Gesangssolistinnen Monika Fauß, gebürtig aus Mainzweiler und Nina Culmann aus Neunkirchen, Stefan Jenal am Piano und Angelika Jung mit Klarinette und Flöte. Maria Landgraf führt durch das Programm. Beginn ist um 18.30 Uhr.